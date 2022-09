Danse avec les stars 2022 - Stéphane Legar et Cali, grosse pression pour le prochain prime

C'est cool d'avoir les 4 Buzz mais la difficulté est qu'il faut tenir la distance et toujours plaire aux juges. Cette semaine, Stéphane Legar et Cali vont tenter de le faire avec un Contemporain. Mon petit doigt me dit que l'on va encore voir une presta de ouf. DALS, Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.