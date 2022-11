Danse avec les stars 2022 - Stéphane Legar et Calisson Goasdoué - Bad (Michael Jackson)

En savoir plus sur Chris Marques

Stéphane Legar et Calisson Goasdoué sont les derniers à s'élancer sur le parquet pour cette dernière manche. Ils ont encore une chance de se qualifier pour la finale et vont tout faire pour convaincre les juges. Le couple nous présente un Paso Doble sur le titre légendaire "Bad" du roi de la Pop, Michael Jackson. Regardez tout de suite leur prestation... DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.