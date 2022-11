Danse avec les stars 2022 - Stéphane Legar et Calisson Goasdoué - Forrest (Soprano)

En savoir plus sur Chris Marques

Stéphane Legar et Calisson Goasdoué clôturent la première manche de la soirée. Ils se sont enfin retrouvés cette semaine et ils ont un objectif : remporter leur ticket pour la demi-finale. Calisson est de retour, reboostée comme jamais ! Le couple nous présente cette fois-ci un Fox-Trot sur le titre "Forrest" de Soprano. Vont-ils réussir à battre leur record de 36 points pour obtenir un avantage lors de la deuxième manche ? Découvrez leur prestation ! DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.