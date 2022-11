Danse avec les stars 2022 - Stéphane Legar et Calisson Goasdoué - Je te promets (Johnny Hallyday)

En savoir plus sur Chris Marques

Stéphane Legar et Calisson Goasdoué clôturent la première manche de la soirée. Ils vont danser une Ruuumba sur le titre "Je te promets" du roi du Rock'n'Roll français, Johnny Hallyday. Une danse qui s'annonce pleine de sensualité et de tendresse. Le couple va devoir exécuter la figure Angels de M. Pokora et Katrina Patchett lors du cinquième prime en saison 1. Une figure qui, on l'espère, leur portera chance pour la suite de la compétition. On vous laisse découvrir la prestation ! DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.