Danse avec les stars 2022 - Stéphane Legar et Calisson Goasdoué - Jerusalema (Ndlovu Youth Choir)

C'est au tour de Stéphane Legar et Calisson Goasdoué de monter sur scène pour leur première danse. Toute la semaine, le couple s'est entraîné pour atteindre un niveau professionnel et impressionner les juges. Ils nous dévoilent un freestyle sur le titre "Jerusalema" de Ndlovu Youth Choir. Une danse qui on l'espère, leur permettra de se qualifier pour la prochaine étape de cette grande finale.