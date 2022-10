Danse avec les stars 2022 - Stéphane Legar et Calisson Goasdoue - Swedish House Mafia and The Weeknd (Moth To A Flame)

En savoir plus sur Chris Marques

Sauvé par le public lors du dernier prime, (un prime particulier où même les meilleurs étaient en danger) le couple de Stéphane Legar et Calisson Goasdoue revient en force avec un Tango. Ils vont danser sur le titre "Moth to a flame" de Swedish House Mafia et The Weeknd. Un nouveau défi pour le chanteur qui va devoir montrer la puissance dans sa prestation. Va-t-il encore une fois satisfaire le jury ? DALS, à partir du 9 septembre 2022. Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.