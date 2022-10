Danse avec les stars 2022 - Stéphane Legar et Candice Pascal persuadés d'avoir trouvé le titre de leur chanson

En savoir plus sur Chris Marques

"C'est sur, c'est ça". Candice Pascal et Stéphane Legar sont persuadés d'avoir trouvé le titre de leur chanson. Gims, Michael Jackson ou encore Patrick Sébastien, ils font leurs pronostics et on adore ! On a quand même un petit faible pour la version sur Les Sardines. On a hâte de découvrir la musique sur laquelle ils danseront. La réponse au prochain prime ! DALS, Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.