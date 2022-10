En savoir plus sur Chris Marques

Dernière ligne droite vers le prochain prime pour Stéphane Legar et Calisson Goasdoué. Le couple se prépare pour l'épreuve d'improvisation et Stéphane semble bien rodé ! Il enchaîne toutes les danses sans aucune difficulté (ou presque). Regardez son dernier entraînement...