Danse avec les Stars 2022 – STRESS ! Florent Peyre et Inès Vandamme, changement de choré à 24h du prime

Florent Peyre et Inès Vandamme se sont fait une sacrée frayeur la veille de prime. La chorégraphie bossée toute la semaine fonctionnait parfaitement en salle de répétitions. Mais Malheureusement plus en arrivant sur le parquet du 217 avec tous les paramètres, les caméras, les lumières et la scénographie. Ils ont dû faire de gros ajustements. De quoi stresser notre humoriste ? Pas plus que ça. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.