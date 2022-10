Danse avec les stars 2022 - "Talons en philippin, ça veut dire aubergine", Billy est confus !

La semaine dernière, Billy Crawford et Fauve Hautot ont eu le premier 10 de la compétition ! Pour leur prochain prime, Billy et Fauve vont danser un Tango, une énergie totalement différente de la Samba. Pour réussir, c'est simple (enfin presque). Il suffit de se transformer en petit crabe ! Mais... Billy n'en est pas vraiment un : "Je suis pas un crabe, je suis une crevette moi". Découvrez leur répétition. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.