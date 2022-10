Danse avec les stars 2022 - "T'es une bonne comédienne" Carla Lazzari a trouvé sa vocation

Cette semaine, Carla Lazzari et Pierre Mauduy s'entraînent pour préparer leur Ruuumba de vendredi soir ! Ils vont devoir jouer la comédie lors de leur prestation. Pierre le rôle du "Bad boy" et Carla dans celui de la femme folle amoureuse. Pour cela, ils ont trouvé le porté parfait, à quelques détails près... DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.