Danse avec les Stars 2022 – Théo Fernandez VS Clémence Castel VS Florent Peyre, découvrez les stars déjà en danger lors de ce deuxième prime

C'est le moment que le Stars en compétition détestent le plus. Se retrouver en face à face, dès leur primer soir. Les trois derniers du classement ne dérogent jamais à la règle. Un classement qui varie selon l'humeur des juges. On retrouve ce soir en ballotage, Florent Peyre et Inès Vandamme, Clémence Castel et Candice Pascal, Théo Fernandez et Alizée Bois. Qui sera sauvé par le public ? Qui sera sauvé par les juges ? Qui quittera l'aventure au soir du deuxième prime ? EXTRAIT de Danse Avec les Stars du 16 septembre 2022.