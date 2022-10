Danse avec les stars 2022 - Thomas Da Costa, deux danseuses pour le prix d'une

Avec une c'était déjà compliqué, alors avec deux... ! Elsa Bois a besoin de renfort pour canaliser Thomas Da Costa et qui d'autre que sa sœur Alizée Bois. Thomas est en totale roue libre et il n'est pas au bout de ses surprises... Lui qui pensait venir pour une répétition de danse, se retrouve à faire un cours d'accrobranche (ou presque)... DALS, à partir du 9 septembre 2021. Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.