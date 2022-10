Danse avec les stars 2022 - Thomas Da Costa, Elsa Bois et Chris Marques - Alright (Supergrass)

En savoir plus sur Chris Marques

Ce soir ,Thomas Da Costa et Elsa Bois prévoient d'enflammer le parquet de Danse avec les Stars, et ils ne vont pas le faire seuls ! Durant cette semaine de la bataille des juges, ils sont accompagnés de Chris Marques. Ils vont nous présenter un Jive sur le titre "Alright" de Supergrass. Une prestation qui s'annonce punchy, mais va-t-elle leur permettre de se qualifier ? DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.