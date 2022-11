Danse avec les stars 2022 - Thomas Da Costa en pleine répétition sur le tournage d'Ici tout commence

En savoir plus sur Chris Marques

Cette semaine Thomas Da Costa alterne entre le tournage d'ITC et les répétitions pour la demi-finale de DALS. Elsa Bois le suit dans son quotidien et profite de chaque seconde pour répéter la chorégraphie. M. Pokora, leur coach de cette semaine, ne leur facilite pas la tâche car ils vont devoir reproduire une de ses figures de la saison 1. Regardez cet entraînement tout-terrain... DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.