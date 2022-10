Danse avec les stars 2022 - Thomas Da Costa et Elsa Bois - Bad Habits (Ed Sheeran & Bring The Horizon)

En savoir plus sur Chris Marques

Thomas Da Costa et Elsa Bois sont les derniers à monter sur le parquet. Ce soir, ils vont nous présenter un Paso doble (olé !) sur le titre "Bad habits" de Ed Sheeran & Bring The Horizon. C'est une danse de caractère qui demande une certaine attitude. La semaine dernière, Thomas n'a pas été la hauteur. Les juges lui ont fait remarquer son manque de technique. S'il veut assurer sa place, il va devoir redoubler d'efforts. Va-t-il réussir son pari ? DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.