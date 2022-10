Danse avec les stars 2022 - Thomas Da Costa et Elsa Bois - Candy Shop (CryJaxx & Junior Charles)

En savoir plus sur Chris Marques

Le couple de Thomas Da Costa et Elsa Bois a accepté avec plaisir le nouveau défi de cette semaine. Ils se sont entraînés sur le rythme de leur chanson, mais n'avait jusque-là aucune idée du titre. Ils viennent de le découvrir et sont fin prêts à nous présenter leur Samba sur "Candy Shop" de CryJaxx & Junior Charles. Le niveau de la compétition augmente, leur prestation sera-t-elle à la hauteur ? DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.