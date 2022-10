Danse avec les stars 2022 - Thomas Da Costa et Elsa Bois - I Do It for You (Brian Adams)

En savoir plus sur Chris Marques

Ce soir, pour leur huitième prime, Thomas Da Costa et Elsa Bois vont nous interpréter un American Smooth sur le titre "I Do It for You" de Brian Adams. Après des répétitions très (très) intenses, Thomas compte bien nous séduire et assurer sa place pour la demi-finale. Mais, pour cela, le couple va devoir relever le challenge de cette première manche : battre leur meilleur score tous primes confondus, soit 27 points. Va-t-il se surpasser ? On vous laisse découvrir ! DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.