Danse avec les stars 2022 - Thomas Da Costa et Elsa Bois - Lady Gaga (Hold my hand)

En savoir plus sur Chris Marques

Ce soir, Thomas Da Costa et Elsa Bois nous présentent une Valse sur le titre "Hold my hand" de Lady Gaga. Une prestation qui nécessite justesse et rapidité. La semaine dernière, leur Tango argentin leur a valu quelques critiques du jury... Pour assurer sa place, Thomas doit redoubler d’efforts et travailler sur ses faiblesses. Va-t-il être à la hauteur ? DALS, à partir du 9 septembre 2022. Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.