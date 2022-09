En savoir plus sur Chris Marques

Thomas Da Costa et Elsa Bois face Léa Elui et Christophe Licata. Valse face à Rumba ? Danse vaporeuse face à LA danse de l'Aomur ? Découvrez le choix des juges. DALS, à partir du 9 septembre 2022. Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.