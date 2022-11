Danse avec les stars 2022 - Thomas Da Costa VS Stéphane Legar VS Carla Lazzari - Découvrez les stars en danger lors de la demi-finale

En savoir plus sur Chris Marques

Thomas Da Costa VS Stéphane Legar VS Carla Lazzari. Découvrez les trois couples en danger ce soir. Ils vont s'affronter sur un Chachacha sur le titre "My head and my heart" d'Ava Max. A la suite de cette prestation, un couple sera sauvé par le public et un autre par les juges... DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.