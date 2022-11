Danse avec les stars 2022 - "Travail, travail, sommeil" Stéphane et Calisson n'ont plus de temps à perdre

En savoir plus sur Chris Marques

Stéphane Legar et Calisson Goasdoue foncent vers la demi-finale cette semaine, et n'ont pas le droit à l'erreur. Durant la première manche, ils vont danser une Ruuumba, la danse de la sensualité et de la tendresse. Pour leur deuxième manche, c'est un Paso Doble, une danse de caractère et de puissance. Ils vont donner le maximum pour le reste de la compétition et n'ont plus de temps à perdre ! DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.