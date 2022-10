Danse avec les stars 2022 - "Trop de pas tue le pas" Anggun en galère sur son Quickstep

Les répétitions se poursuivent et les pas du Quickstep résistent toujours à Anggun. Il faudra qu’elle soit patiente car "le diable se cache dans les détails". Heureusement, elle peut toujours compter sur la patience à toute épreuve de son danseur Adrien Caby. Courage Anggun, l’horloge tourne et le prime approche ! DALS, Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.