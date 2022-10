Danse avec les stars 2022 - "Tu me tiens ? Je te tiens" Moment exclusif d'apprentissage pour Léa Elui

Cette phrase vous rappelle vaguement une comptine ? Nous aussi, et c'est Léa Elui qu'on retrouve également à compter sur ses doigts pour aider Christophe Licata sur la chorégraphie. Peut-être qu'ils ont été peu attentifs à l'école, en tout cas leur persévérance est sans faille et ils ont hâte d'être sur le parquet vendredi. Alors maths ou pas maths, tout ce qui compte pour Léa c'est la victoire. DALS, Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.