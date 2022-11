Danse avec les stars 2022 - "Tu réalises ? Non", Stéphane Legar a encore des étoiles plein la tête

En savoir plus sur Chris Marques

C'est au tour de Stéphane Legar et Calisson Goasdoué de célébrer leur qualification en finale. Ils en ont parcouru du chemin jusqu'à aujourd'hui... Et pour tenter de remporter le grand trophée de cette saison, ils vont devoir présenter trois danses : un Freestyle, une Valse (s'ils sont qualifiés par le jury) et la danse qui les a le plus marqué : le Contemporain sur "Respire" de Gaël Faye. Notre couple est plus que motivé à défrendre leur place ! DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.