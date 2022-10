Danse avec les stars 2022 - "Tu vas devenir mon danseur pro", Fauve Hautot Veut Billy Crawford

Après la Bataille des juges et une Valse « électrisante », comme dirait Francois Alu, Billy Crawford dansera une Samba cette semaine. La demande de Fauve Hautot « emmène-moi à Rio » va-t-elle être possible alors que Billy vient d’apprendre qu’il ne connaîtra la musique sur laquelle il dansera 15 minutes avant le prime? Cette danse latine lui réserve de nouvelles surprises mais pas de panique il peut s’appuyer sur le savoir-faire de Fauve Hautot qui n’hésite pas à lui donner le lead et se laisser diriger à son tour. DALS, Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.