On aime les chorégraphies de Billy Crawford et Fauve Hautot. Tantôt émouvantes, tantôt funky, tantôt endiablées. Cette semaine, ils nous préparent une chorégraphie que l'on imagine déjà poignante. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.