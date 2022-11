Danse avec les stars 2022 - Waouh ! Mais quelle danse de finale ! Les couples et les juges de la saison sur un titre de The Greatest Show Man

En savoir plus sur Chris Marques

Ce soir, tous les couples et les juges de la saison ouvrent le bal pour cette grande soirée de finale de DALS ! Accompagnés du Cirque Phénix, ils nous offrent un magnifique spectacle sur le titre "This Is Me" du film The Greatest Show Man. Regardez, ils nous en mettent plein les yeux... DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.