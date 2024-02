DALS 2024 - "Dals regroupe toutes mes phobies". Diane Leyre met direct son danseur au parfum

Diane Leyre, Miss France 2022 se lance dans une nouvelle aventure : Danse avec les Stars. Plus que quelques jours avant le retour de l'émission, il est temps de découvrir le danseur qui l'accompagnera dans cette aventure. DALS, à partir du 16 février sur TF1 et TF1+

