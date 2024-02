DALS 2024 - "Il faut viser loin". Le portrait de Natasha St-Pier

Natasha St-Pier dans Danse avec les Stars cette saison. La chanteuse québécoise espère sortir de sa zone de confort et progresser en danse car son "background est inexistant. DALS, à partir du 16 février sur TF1 et TF1+

