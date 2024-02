DALS 2024 - James Denton, so gentleman,. Il offre des fleurs à sa partenaire de danse

Habituellement, on parle d'élégance à l'anglaise. A partir d'aujourd'hui, on pourra parler d'élégance à l'américaine. Gentleman, James Denton arrive à son premier cours de danse avec un très joli bouquet de fleurs pour sa danseuse. Qui est l'heureuse élue ? DALS, à partir du 16 février sur TF1 et TF1+

