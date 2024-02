DALS 2024 - "J'avais envie de rire, de danse et de kiffer" What else ? Le portrait de Inès Reg

Inès Reg intègre le casting de Danse avec les Stars. Si vous avez envie de smile et de bonne humeur. C'est ici qu'il faut être. DALS, à partir du 16 février sur TF1 et TF1+

En savoir plus sur Chris Marques