DALS 2024 - "Je commence le sport à 57 ans". Le portrait de Caroline Margeridon

Caroline Margeridon est dans Danse avec les Stars cette saison. La chroniqueuse de "Affaire conclue" se lance dans l'aventure avec philosophie et humour. "Je commence le sport à 57 ans". DALS, à partir du 16 février sur TF1 et TF1+

