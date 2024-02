DALS 2024 - "Je ne perds jamais. j'apprends !". Le portrait de Black M

Black M est dans Danse avec les Stars cette saison. Une pression amicale de Rayane Bensetti et Tayc, deux gagnants emblétiques du programme a fini de le convaincre. Philosophe, le rappeur est là pour apprendre. DALS, à partir du 16 février sur TF1 et TF1+

