DALS 2024 - "Je ne suis pas reconnue pour mon sens du rythme". La rencontre de Natasha St-Pier et son danseur

Natasha St-Pier dans Danse avec les Stars cette saison. C'est le moment pour la chanteuse québécoise de rencontrer son danseur : Anthony Colette. Un peu fébrile, notre Star avoue même qu'elle n'a pas du tout le sens du rythme. Mais c'est pro du yoga. Savant équilibre ? On le vérifiera dès lundi avec le tout début des répétitions. DALS, à partir du 16 février sur TF1 et TF1+

