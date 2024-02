Danse avec les stars 2024 - "Je vais danser avec un ancien gagnant". Quand Keiona rencontre son danseur

Découvrez en exclusivité la rencontre de Keiona et et son danseur Maxime Dereymez. Une rencontre explosive. Regardez ! DALS, à partir du 16 février sur TF1 et TF1+

