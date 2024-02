Danse avec les stars 2024 - "Je veux avoir zéro regret". Le portrait de Diane Leyre

Diane Leyre a été Miss France 2022. Depuis, la jeune femme est devenue conférencière, animatrice et créatrice de contenus. Aujourd'hui, elle se lance dans une nouvelle aventure : participer à Danse avec les Stars. Elle nous explique pourquoi. DALS, à partir du 16 février sur TF1 et TF1+

En savoir plus sur Fauve Hautot, Jean Marc Genereux, Camille Combal ou Chris Marques