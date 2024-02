DALS 2024 - "Sur une échelle de zéro à 10, je suis à 4". Black M prévient Elsa Bois, sa danseuse

Black M est dans Danse avec les Stars cette saison. Et il dansera avec Elsa Bois. La danseuse fait partie de la famille DALS depuis deux saisons. Et depuis deux saisons, elle s'est hissée en demi et en finale. De bonne augure pour Black M ? La réponse dès lundi sur TF1+ pour découvrir les premières répétitions;

