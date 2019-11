Danse avec les stars - 48h dans les coulisses du grand show

Après la grande finale de cette 10ème saison, plongez dans les secrets de la fabrication d’un prime, grâce à ce document inédit. Pour la première fois, nos caméras ont suivi personnalités, danseurs, juges et animateurs depuis les premières répétitions au studio 217 le vendredi matin, jusqu’à l’extinction des caméras le samedi soir, après le grand show.48 heures intenses : derniers entrainements sur le parquet, retouche des costumes, réglage millimétré des mises en scène en régie, vous saurez tout sur la préparation et les coulisses de l’émission. Rien n’a échappé à nos caméras pendant ces deux jours : backstage pendant le prime, ou à l'intérieur de la fameuse Red Room, découvrez les séquences « off » inédites de tous les héros de cette 10ème saison. Plongez au cœur des coulisses de l'un des grands shows de la saison de Danse avec les stars.