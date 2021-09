Danse avec les stars - Aurélie Pons : "Je ne vais rien lâcher..."

Aurélie Pons est dans Danse avec les Stars. Comédienne phare de la série "Ici Tout Commence", elle a pu demander conseil aux 4 comédiens de la série qui ont déjà foulé le parquet de DALS : Clément Rémiens, Azize Diabaté, Terence Telle ou encore Agustin Galliana. Grande timide, notre Star attend ce nouveaux challenge pour se dépasser. Découvrez son interview. On a hâte de retrouver Aurélie Pons sur le parquet de DALS. Voici une nouvelle Star de la saison de Danse avec les Stars. Une saison placée sous le signe du renouveau avec un jury presque entièrement renouvelé et un grand nombre de nouveaux danseurs. DALS, à partir du 17 septembre 2021. Tous les vendredis sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.