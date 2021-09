Danse avec les stars - Dita Von Teese : "Je suis plutôt Freestyle..."

La Star Internationale Dita Von Teese, véritable icône du glamour et de la scène burlesque est la septième star de cette nouvelle saison de Danse avec les Stars. Danseuse, elle a déjà fait partie d'un ballet, Dita ne craint personne. Et pour cause, elle participe à Danse avec les Stars pour s'amuser. Découvrez son interview. On a hâte de retrouver Dita Von Teese sur le parquet de DALS. Voici une nouvelle Star de la saison de Danse avec les Stars. Une saison placée sous le signe du renouveau avec un jury presque entièrement renouvelé et un grand nombre de nouveaux danseurs. DALS, à partir du 17 septembre 2021. Tous les vendredis sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.