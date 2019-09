Danse avec les Stars du 21 septembre 2019 - Emission 1

Pour cette saison anniversaire de Danse avec les stars, les téléspectateurs vont retrouver le duo Camille Combal et Karine Ferri et découvrir dix nouvelles personnalités plus motivées que jamais. Elles vont fouler le parquet face à un jury toujours aussi intransigeant ! Un casting très éclectique Pendant plusieurs semaines en direct, aux côtés de danseurs professionnels, 10 personnalités vont être confrontées à une discipline exigeante : la danse de couple ! Leur défi est de proposer des prestations à couper le souffle : Valse, Quickstep, Cha-cha-cha, Jive, Rumba, Tango, ou encore Paso doble, Foxtrot, mais aussi Charleston, Danse contemporaine ou Jazz Broadway. Toutes sont déterminées et prêtes à se dépasser pour vivre pleinement l’aventure Danse avec les stars :- Liane Foly, une des chanteuses les plus aimées du public français aux millions d’albums vendus, - Ladji Doucouré, champion du monde du 110 mètres haie et prodige de l'athlétisme français,- Linda Hardy, mannequin et comédienne dans la série « Demain Nous Appartient »,- Moundir, aventurier et animateur de télévision,- Hugo Philip, mannequin, comédien et influenceur,- Elsa Esnoult, chanteuse et comédienne dans la série «Les Mystères de l’Amour»- Sami El Gueddari, athlète handisport de haut niveau multimédaillé en natation,- Clara Morgane, modèle, influenceuse, comédienne et chanteuse, - Yoann Riou, journaliste sportif à «L’Equipe»,- Et le benjamin de la compétition, Azize Diabaté, jeune comédien dans la série "Les Bracelets Rouges". Un duo d’animateurs toujours aussi compliceCette année encore, Camille Combal prendra place sur le parquet pour présenter cette nouvelle saison en y apportant toute sa bonne humeur et son énergie. Il sera accompagné de Karine Ferri qui encouragera les stars et leurs danseurs et les fera réagir aux notes des juges dans la Red Room. Un jury exigeantLes deux juges historiques Chris Marques, triple champion du monde de salsa et metteur en scène, et Jean-Marc Généreux, juge international des plus grandes compétitions de danse de salon et chorégraphe canadien multi-récompensé, feront équipe avec Shy’m, grande gagnante de deuxième saison devenue juge en 2012, 2013 et 2018, et le plus grand danseur français, Patrick Dupond, véritable prodige et le plus grand danseur français.Leur objectif est à la fois de guider les personnalités pour qui la danse est une discipline encore inconnue et de leur transmettre un regard bienveillant ! Des danseurs professionnels Pour accompagner nos 10 personnalités à aller le plus loin possible dans la compétition, 10 danseurs professionnels, maintes fois titrés au niveau national et international, vont faire le show.Chacun va devoir sublimer les personnalités qui leur sont associées pour faire le spectacle au rythme des danses de salon ! Cette année, on retrouve la famille de Danse avec les stars : Fauve Hautot, Maxime Dereymez, Emmanuelle Berne, Christophe Licata, Denitsa Ikonomova, Christian Millette, Candice Pascal, Anthony Colette et Katrina Patchett.Tous vont accueillir Inès Vandamme, danseuse professionnelle multidisplicinaire qui a pu danser avec les plus grands tels que Kylie Minogue, Alicia Keys, Shakira ou Johnny Hallyday. Des soirées évènementielles viendront ponctuer cette nouvelle saison avec des thématiques inédites et de nombreuses surprises qui vont vous étonner ! La compétition se corsera également avec le défi des juges : chaque juge imposera aux couples un défi spécifique à réaliser. Absolument tout peut arriver... Enfin, plus que jamais, le téléspectateur sera toujours au cœur de Danse avec les stars avec une interactivité renforcée. Chaque jour, sur MYTF1, il pourra vivre le quotidien des stars grâce aux répétitions avec une immersion totale dans les coulisses du programme. Et, à chaque prime, les internautes pourront interagir avec les couples ! Quel couple remportera la dixième édition de Danse avec les stars et succèdera à Clément Remiens et Denitsa Ikonomova ?