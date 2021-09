Danse avec les stars du 17 septembre 2021 - Emission 1

Dita Von Teese, Jean-Baptiste Maunier, Bilal Hassani, Lucie Lucas, Michou, Lââm, Gérémy Crédeville, Moussa Niang, Aurélie Pons, Wejdene, Lola Dubini, Et Tayc, Vaimalama Chaves. voici le casting de la nouvelle saison de Danse avec les Stars qui démarre ce soir. Et pour cette onzième saison tant attendue, l’émission se renouvelle comme jamais. Chris Marques le juge historique du programme sera accompagné de Jean Paul Gaultier, Denitsa Ikonomova et François Alu. Enfin, la mécanique de l’émission va considérablement évoluer. Le pouvoir des juges va être renforcé. Prêt à entrez dans la danse ? Danse avec les Stars, tous les vendredis à 21h05 sur TF1.