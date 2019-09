Danse avec les stars du 28 septembre - Emission 2

Il flotte, ce soir, sur le parquet de Danse avec les Stars comme un parfum délicat. Normal, ce soir c'est le prime de l'Amour. Nos dix couples encore en compétition vont devoir se départager sur des danses hommage. Hommage à l'être aimé, à l'enfant, à la maman. Nos stars vont danser avec leur coeur. Qui de - Liane Foly, une des chanteuses les plus aimées du public français aux millions d’albums vendus, - Ladji Doucouré, champion du monde du 110 mètres haie et prodige de l'athlétisme français,- Linda Hardy, mannequin et comédienne dans la série « Demain Nous Appartient »,- Moundir, aventurier et animateur de télévision,- Hugo Philip, mannequin, comédien et influenceur,- Elsa Esnoult, chanteuse et comédienne dans la série «Les Mystères de l’Amour»- Sami El Gueddari, athlète handisport de haut niveau multimédaillé en natation,- Clara Morgane, modèle, influenceuse, comédienne et chanteuse, - Yoann Riou, journaliste sportif à «L’Equipe»,- Et le benjamin de la compétition, Azize Diabaté, jeune comédien dans la série "Les Bracelets Rouges" Sortira de la compétition ce soir ? - Replay de Danse avec les Stars du 28 septembre 2019