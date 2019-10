Danse avec les stars du 26 octobre 2019 - Emission 06

Au-secours, DALS a rétréci les Stars. Pour ce sixième prime, et pour la première fois, nos célébrités seront accompagnées d'un couple de danseurs kid. Pendant plusieurs semaines en direct, aux côtés de danseurs professionnels, dix personnalités vont être confrontées à une discipline exigeante : la danse de couple ! Leur défi est de proposer des prestations à couper le souffle : Valse, Quickstep, Cha-cha-cha, Jive, Rumba, Tango, ou encore Paso doble, Foxtrot, mais aussi Charleston, Danse contemporaine ou Jazz Broadway. Toutes sont déterminées et prêtes à se dépasser pour vivre pleinement l’aventure Danse avec les stars. Quel couple remportera la dixième édition de Danse avec les stars et succèdera à Clément Remiens et Denitsa Ikonomova ?