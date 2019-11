Danse avec les stars du 02 novembre 2019 - Emission 07

Halloween, la semaine de toutes les terreurs. Pour ce septième prime, les stars encore en compétition ont devoir affronter non pas une fois mais deux fois le vote du public. En effet, une toute nouvelle règle va voir le jour. Après la première danse consacrée à Halloween, un premier couple sera envoyé au face à face par le vote cumulé des juges et du public. Il ne pourra donc pas présenter sa seconde danse. Le second couple sera choisi à la fin de l'émission. La semaine dernière, Clara Morgane avait quitté l'aventure. Qui partira cette semaine ? Qui de Linda Hardy, Azize Diabaté, Elsa Esnoult, Ladji Doucouré ou Sami El Gueddari remportera le sésame ? Rendez-vous tous les samedis à partir de 21 heures.