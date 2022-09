Danse avec les stars - Replay du 16 septembre 2022

En savoir plus sur Chris Marques

Place au deuxième prime de la saison de Danse Avec les Stars avec la présentation des 6 derniers couples en compétition. On retrouve Florent Peyre et Inès Vandamme, Clémence Castel et Candice Pascal. Théo Fernandez et Alizée Bois, Léa Elui et Christophe Licata, Stéphane Legar et Calisson Gouasdoué, Carla Lazzari et Pierre Mauduy. Allons-vous voir les 4 buzz ce soir ou pire le Buzz rouge ? La mauvaise nouvelle de la soirée est que Chris Marques (covidé) est absent. Il est remplacé par un membre de la famille DALS : Jean-Marc Généreux. La bonne est que le Buzz rouge a moins de chance de sortir... Ou pas. Danse avec les Stars, tous les vendredis à 21h10 sur TF1.