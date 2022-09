Danse avec les stars - Replay du 23 septembre 2022

En savoir plus sur Chris Marques

Ca y est ! On connait les 10 Stars encore en compétition. Billy Crawford, Thomas Da Costa, Eva, Léa Elui, Anggun, Clémence Castel, Florent Peyre, Stéphane Legar, Amandine Petit et Carla Lazzari. Exit David Douillet (premier prime) et Théo Fernandez (deuxième prime). Ce soir, place aux duels. Le principe est simple. Le dernier du classement du prime 1 rencontre le dernier du classement du prime 2 et ainsi de suite... Avec une subtilité car il y a eu un buzz d'imunité lors du prime 1 (Billy Crawford et Fauve Hautot).et deux buzz d'imunité lors du prime 2 (Stéphane Legar et Calisson Gouasdoué et Carla Lazzari et Pierre Mauduy). Florent Peyre est en duel face à Anggun, Amandine Petit face à Carla Lazzari, Eva face à Clémence Castel, et Léa Elui face à Thomas Da Costa. Les premiers seront directement qualifiés pour le prime suivant. Les autres iront directement en face à face. Que le spectacle commence. Replay de Danse avec les Stars du 23 septembre 2022