Danse avec les stars - Emission du 23 septembre 2022 - La suite

Plus que quelques minutes pour connaitre le couple qui a été éliminé lors de cette troisième soirée de Danse avec les Stars 2022 ? Après la tension, place au debrief avec Camille Combal et tous les invités en plateau. SAns oublier les magnétos Humeur et les coulisses des répépétions. Un moment de partage mais également de rire que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder. REPLAY de la suite de Danse avec les Stars du 23 septembre 2022.