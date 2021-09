Découvrez le nouveau Late Show de la soirée. Entourée du jury, des danseurs et des stars en compétition, Dita Von Teese, Aurélie Pons, Gérémy Crédeville, Michou, Vamalama Chaves et Lola Dubini reviennent sur les événements de cette deuxième soirée de Danse avec les Stars 2021. Prêt pour le plein d'images inédites et de réactions à chaud ? Danse avec les Stars, tous les vendredis à 21h05 sur TF1.